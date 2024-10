Winner diventa "Official Merchandiser” del Comitato Organizzatore delle Universiadi Torino 2025

Winner è da oggi "Official Merchandiser” del Comitato Organizzatore di Torino 2025 FISU World University Games Winter e partner nella realizzazione del merchandising.

L’azienda dispone della licenza di utilizzo del marchio dell'evento, occupandosi in maniera esclusiva della produzione e distribuzione del merchandising: dalla mitica Mascotte TOTag in formato peluches alle T-shirt, cappellini, scaldacollo, pins e tanti altri articoli, oggetti pensati per far sentire il pubblico parte dell’evento e portare a casa un ricordo indimenticabile di questa straordinaria manifestazione sportiva.