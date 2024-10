Maschere, archi e duelli... la Pro loco rinnova la Sagra del Kiwi

Verrà inaugurata con l’intervento di un soprano e un quartetto d’archi la venticinquesima edizione della Sagra del Kiwi di Bibiana. Domani, sabato 26 ottobre, alle 15,30, l’appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele II - oppure sotto l’ala di piazza San Marcellino in caso di pioggia - dove inizierà la sua esibizione itinerante il gruppo Melodie d’Archi che proseguirà poi nella sala consigliare del municipio (via Cavour 2). “Per il pomeriggio di sabato sono attesi una trentina di banchi di agricoltori, hobbisti e commercianti per il ‘Mercato ortofrutticolo e hobbistico. Mentre, sotto l’ala, la Scuola Malva Arnaldi curerà l’esposizione di prodotti della terra” annuncia Piero Caffaro, presidente della Pro loco di Bibiana che organizza la Sagra. Un’altra novità dell’edizione di quest’anno della festa è l’accampamento medioevale, con deposito di armi, allestito nel Parco Margherita dove si esibiranno in giochi e duelli i figuranti dei gruppi storici Ordo Grifonis e Popolani di Bibiana. Inoltre i bambini potranno divertirsi con in giochi in lego ‘di una volta’ e partecipare alla caccia al tesoro organizzata dalla Croce rossa di Torre Pellice e dal coro ‘Tanto per cantare’. Verrà aperta anche la fattoria didattica che conterrà un’area dedicata ai rapaci. La giornata si chiuderà con la cena a base antipasti e la serata giovani con il dj Mr Salo (ingresso libero).

“Domenica 27 il mercato si allarga e saranno una settantina gli espositori – continua Caffaro –. Agli hobbisti, agricoltori e commercianti si aggiungerà la mostra mercato di piccoli animali e animali da cortile in piazza Vittorio Emanuele II”. Il pranzo sarà a self service secondo la formula già sperimentata gli scorsi anni ‘Lòn-ch’a-i é’. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneranno ad esibirsi i gruppi storici ed è in programma l’esibizione della scuola di ballo Panda di Bricherasio. Il ‘Gran Bollito’ sarà protagonista della serata gastronomica sarà a self-service mentre Sonia De Castelli, con la sua orchestra, intratterrà il pubblico dalle 21,30 (ingresso libero).

La Sagra quest’anno viene introdotta da un’altra novità: il Carnival Party di stasera, venerdì 25 ottobre. Alle 20 ci sarà la ‘Gran cena in maschera’ aperta a tutti con l’investitura delle nuove maschere di Bibiana e di quelle provenienti dagli altri paesi. A seguire si esibiranno i dj dei carri di carnevale.

Durane i tre giorni di festa sarà visitabile la mostra dei ritratti di personaggi famosi ‘Meraviglie con la Biro’ di Sergio Shieda in sala consigliare. La tensostruttura montata in piazza Vittorio Emanuele II ospiterà invece la mostra fotografica di Eros Vittone, Sergio Rosa ed Erica Castagno, mentre in biblioteca (via Cavour 2) verranno esposti i dipinti di Paolo Rubiolo, le opere di Eva Donzino Ollivero, e i prodotti della creatività di altri cittadini bibianesi.

Per partecipare alle cene bisogna prenotare scrivendo una email a info@prolocobibiana.it o telefonando ai numeri 348 3367322 (Piero), 338 8274656 (Luca).