Alla Fondazione Sandretto tre mostre durante l'art week torinese: Mark Manders, Stefanie Heinze e Bekhbaatar Enkhtur

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presenta Silent Studio , la mostra personale di Mark Manders ; Your Mouth Comes Second di Stefanie Heinze ; Hearsay di Bekhbaatar Enkhtur (illy Present Future 2023 Prize Exhibition).

Inaugurazione: 31 ottobre, h 18

Mark Manders, Silent Studio

31 ottobre - 16 marzo 2025





La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presenta Silent Studio, mostra personale di Mark Manders, artista olandese che nel corso degli ultimi decenni si è affermato a livello internazionale per le sue innovazioni nel campo della scultura da un punto di vista concettuale e materico. La mostra presenta un’ampia selezione di lavori realizzati nel corso di oltre trent'anni, a partire da Short Sad Thoughts (1990) fino a nuove produzioni concepite appositamente per la Fondazione.

Stefanie Heinze, Your Mouth Come Second

31 ottobre - 16 marzo 2025





La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presenta Your Mouth Comes Second, la prima mostra personale dell'artista newyorkese Stefanie Heinze. La mostra riunisce una selezione di opere recenti che riflettono le preoccupazioni centrali dell'artista: l'esplorazione della tenerezza e della vulnerabilità, la compagnia e l'integrazione dello spiritualismo antico e urbano.

Bekhbaatar Enkthur, Hearsay

31 ottobre - 5 gennaio 2025

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presenta Hearsay, mostra personale di Bekhbaatar Enkhtur, artista vincitore del Premio illy Present Future 2023, iniziativa promossa da illycaffè e Artissima. La mostra raccoglie una serie di nuove opere dedicate a simboli comuni della superstizione e della fortuna, come la stella cadente e la sua scia. Hearsay intreccia le nozioni di fede e fallibilità come due metà di un tutto, esplorando i modi in cui gli esseri umani cercano di comprendere il mondo che li circonda, attraverso credenze e mitologie, la logica e il pensiero razionale.