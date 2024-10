Club Silencio e Paratissima aprono l'Art Week torinese 2024

Saranno quattro le mostre presenti: “Come la pelle che mi nasconde” che esplora le dimensioni più invisibili della vita svelando significativi concetti riguardanti l'essere umano; “Imago Mundi” che mette in luce l’esigenza umana di creare un tessuto di credenze condivise; “Liquida Winter Edition” che celebra la fotografia contemporanea e infine “Unpredictable”, che invita lo spettatore ad accettare l’inatteso della vita trasformando le sfide in opportunità.

In questa edizione Paratissima ospiterà anche l'undicesima edizione di N.I.C.E. & FAIR, con una sezione dove a confrontarsi sono giovani curatori e artisti emergenti, “G@p - Galleries at Paratissima”, con 3 gallerie contemporanee, e più di 20 progetti speciali. “Una Notte a Paratissima” sarà arricchita dalla eclettica selezione musicale di RatFest & Kwality, DJ e direttore musicale dell'etichetta Asian Fake che collabora con artisti come Venerus e Coma Cose, e dalla visual performance a cura di Akasha, noto artista di videomapping che esplorerà le relazioni tra luce e pixel, fondendo estetiche post-internet in uno spettacolo visivo unico, capace di abbattere i confini tra realtà e virtualità.