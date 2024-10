A Bibiana giovedì anche le bibliotecarie faranno ‘Dolcetto o scherzetto’

Giovedì 31 ottobre saranno le volontarie della biblioteca comunale di Bibiana a guidare il corteo di bambini per il ‘Dolcetto o scherzetto’ tra i negozi del paese. Si concluderà in questo modo infatti il l’appuntamento con le letture e i laboratori da tema Halloween che si svolgeranno nel locale di via Cavour 2. I bambini infatti sono invitati a presentarsi mascherati all’appuntamento delle 16,30 e poi a partecipare al ‘Dolcetto o scherzetto’ con le volontarie e accompagnati da un genitore. L’attività è rivolta a bambini dai 3 ai 10 anni. È obbligatorio prenotare al numero 331 7504507.