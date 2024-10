Popolari Tour: Rhova conclude la sua mini tourné questa sera sul palco di Hiroshima

Dopo l’uscita del suo primo album, “Popolari”, Rhove annuncia le date del “Popolari Tour 2024”, che arriva per l’ultima data di questo mini tour, mercoledì 30 ottobre, sul palco di Hiroshima Mon Amour.

“Popolari è il mio primo album. È il momento di farvi ascoltare qualcosa che mi rappresenta. Ho raccontato la mia vita e quella di alcuni ragazzi come noi, sono rimasto qua a Rho perché ho sempre avuto bisogno di semplicità e alla fine è diventata la nostra forza.” – racconta Rhove.

La voglia di riscatto, una luce in fondo al tunnel, il dimostrare che non è impossibile farcela per cambiare la propria vita: questi sono solo alcuni fra i temi del disco.