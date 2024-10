Istruzione e Ricerca scendono in piazza a Torino contro il precariato: bus deviati su corso Vittorio

Insegnanti e ricercatori si sono dati appuntamento in corso Vittorio Emanuele 70 a Torino , proprio di fronte alla sede dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, per protestare contro gli stipendi troppo bassi e il precariato che affligge il settore dell'istruzione.

A seguito del corteo, che vede chiuso parzialmente il controviale di corso Vittorio Emanuele II, sono state deviate alcune tratte del trasporto pubblico: Le linee 33 - 12- 14- 43- 68- 55- 56- 13- 29- 59- 72- 72/- 59/ , vengono deviate su percorsi alternativi. Inoltre le seguenti linee non transiteranno per piazza Solferino, via Pietro Micca e piazza Castello.