Gli indiani di Pancalieri si preparano a festeggiare la vittoria della luce sull’oscurità

Luci scintillanti, colori vivaci e un’energia di festa invaderanno Pancalieri sabato 2 novembre.

l’Associazione Culturale Indiana si prepara ad accogliere la quinta celebrazione di Diwali, la tradizionale ‘Festa delle Luci’ indiana al campo sportivo comunale di Pancalieri in Via Circonvallazione 1,

Ogni autunno, milioni di persone in tutto il mondo accendono lampade, riuniscono la famiglia e celebrano Diwali, la festa che rappresenta la vittoria della luce sull’oscurità e del bene sul male. Anche la comunità indiana della Provincia si unisce a queste celebrazioni, mantenendo vive le proprie tradizioni e coltivando un legame profondo con la propria terra: “Ogni anno, ci riuniamo per festeggiare con musica, cibo e danze – spiega Kuldip Kumar, componente dell’associazione –. Solo a Pancalieri siamo circa 200 persone, una grande comunità a cui durante queste feste si sommano gli indiani della cintura torinese”.

A partire dalle 14, la festa prenderà vita con le esibizioni danzanti. Ad aprire le danze saranno i gruppi ‘Rangla Punjab’ che tradotto vuol dire ‘I colori del Punjab’ e i ‘Bhara Rajasthan’, che porteranno sul palco costumi colorati, musiche e coreografie ispirate alla tradizione popolare indiana. Un’attenzione speciale è riservata ai più piccoli, che potranno assistere a uno spettacolo di danza Bollywood. Durante le esibizioni, i partecipanti potranno bere tè, mangiare snack tipici e dolci tradizionali indiani: “Tra questi il Boondi Laddu, un dolce fatto di farina di ceci” racconta Kumar. La giornata si concluderà con una cena speciale alle 18, preparata dal ristorante torinese Karmakola, fondato nel 2003, e che proporrà un menù indiano tradizionale.

Per partecipare all’evento è necessario prenotare i biglietti, contattando Kuldip al 3280522376, oppure Satnam al 320 4267291, oppure Mani al 3281751784. Il costo del biglietto è di 15 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini fino ai 10 anni, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini al di sotto dei 5 anni.