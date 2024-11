Festival Dalle Alpi al mare: il Voxonus Quartet in concerto con Manuel Staropoli

Venerdì 8 novembre un nuovo doppio appuntamento con il Voxonus Festival "Dalle Alpi al mare".

La biblioteca del Collegio Universitario Einaudi ospiterà per l'occasione il concerto "Mozart flute quartet" eseguito dal Voxonus Quartet insieme a Manuel Staropoli (flauto).

Il concerto si terrà alle 20.30 e sarà preceduto, alle 18.30, dalla consueta conferenza di approfondimento: una finestra dedicata agli studenti per far conoscere la musica mozartiana. Quella del Collegio Einaudi si conferma cornice di pregio per l'esecuzione di uno dei capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart.

Per info: www.orchestrasavona.it