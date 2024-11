L’assessore alla Cultura di Pinerolo si dimette dalla Giunta

Lascerà entro fine anno. Dando del tempo al sindaco Luca Salvai per riorganizzare la squadra che governa la città, probabilmente inserendo al suo posto la compagna di lista Lia Bianco. Franco Milanesi, assessore alla Cultura e all’Istruzione ha annunciato le sue dimissioni dalla Giunta. Una scelta che il diretto interessato precisa non avere ragioni politiche, ma “motivi esclusivamente personali”. Ovvero: “Un generico affaticamento, come ho detto, non superabile con un po’ di vacanza o di pausa; timore di non riuscire ad affrontare con la necessaria calma e concentrazione i due anni che intercorrono dall’oggi alla prossima tornata elettorale; desiderio, infine, di ‘avere tempo’ per attività mie, ovviamente non del tutto accantonate in questi anni ma, necessariamente, messe in un angolo”. A nulla sono valsi i tentativi di Salvai di fargli cambiare idea: “Ho provato a convincere Franco a non fare questo passo. Ma amministrare a tratti è pesante, e anche in politica occorre rispettare le scelte personali. Franco in questi anni ha lavorato tantissimo con impegno e dedizione su un sistema di deleghe. Il suo apporto certamente mancherà”.