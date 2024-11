Università: record di risorse per le borse di studio 2024/2025, al Piemonte 60,8 milioni

Quali politiche possono aiutare il sistema industriale torinese, da tempo in bilico fra crisi ed eccellenze, e quale contributo può ritagliarsi la Città in questa prospettiva, sono stati gli argomenti al centro della seduta odierna della commissione Lavoro. Per analizzare la situazione e valutare possibili inziative, il presidente Pierino Crema ha invitato la vicesindaca Michela Favaro, l’assessore Chiavarino e i rappresentanti dell’Unione industriali di Torino Marco Gay, della ConfArtigianato Nicola Scarlatelli e dell’API - Associazione delle piccole e medie imprese Alberto Russo che sono intervenuti presentando un documento comune.

Nel documento, illustrato durante l’incontro, i tre rappresentanti del mondo imprenditoriale torinese hanno posto l’accento su diverse questioni. La prima riguarda l’estrema complessità della situazione attuale, contraddistinta da una forte instabilità politica ed economica in Europa e nel mondo, che si riverbera inevitabilmente nel nostro Paese. Un panorama nel quale la manovra governativa di Bilancio, appena presentata, conferma i limiti delle risorse pubbliche disponibili e porta i responsabili delle associazioni di categoria a ribadire la necessità di fare affidamento sugli investimenti privati per rilanciare lo sviluppo del territorio. Di conseguenza, ritengono che la Città debba rispondere realizzando le condizioni per offrire La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il riparto record delle risorse destinato al finanziamento delle borse di studio per gli studenti universitari per l'anno accademico 2024/2025 che ammontano a 880 milioni di euro. Per quanto riguarda il Piemonte, i finanziamenti passano dai 21,2 milioni di euro dello scorso anno a 41,6 milioni per il 2024/2025. A questo stanziamento vanno aggiunti ulteriori 19,2 milioni di euro derivanti dai fondi del PNNR, anche questi in aumento rispetto ai 17 milioni dell’anno accademico precedente. Lo stanziamento totale per la Regione ammonta quindi a 60,8 milioni, a cui si aggiungono le risorse di competenza regionale.

“Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha messa in campo ogni strumento per aumentare i fondi a disposizione e continuerà a collaborare con le Regioni per garantire una distribuzione efficiente a vantaggio degli studenti, che devono poter beneficiare di un sostegno adeguato in tempi rapidi. L’obiettivo è quello di rendere il sistema delle borse di studio sempre più inclusivo, contribuendo a sostenere il percorso di formazione e crescita personale dei nostri ragazzi e permettergli di continuare a studiare nel nostro Paese. Una grande occasione per le istituzioni accademiche che vanno potenziate e ascoltate” commenta il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

La misura prevede l’utilizzo del Fondo Integrativo Statale per un valore pari a 593 milioni di euro, registrando un significativo aumento rispetto ai 307 milioni stanziati per l'anno precedente. Le Regioni beneficeranno anche dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), aumentati per l’anno accademico in corso a 288 milioni di euro.