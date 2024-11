Pnrr, dal 13 novembre il nuovo sito del Comune di Chivasso grazie ai fondi della Ue

Le novità non riguarderanno la sola veste grafica, ma sarà la struttura interna delle pagine ad essere sottoposta alle modifiche più importanti in modo che il sito sia allineato alle indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Le pagine saranno organizzate per Argomenti, definiti di default proprio da Agid, che conterranno tutte le informazioni relative all'argomento stesso, quali la struttura organizzativa dell’ente che cura le relative pratiche, le eventuali News ed eventi collegati, oltre che informazioni specifiche.