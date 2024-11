Cirio: "Al lavoro per altri 5 anni di Finals a Torino. Atp 500? Si, ma non sia premio di consolazione"

Tra la richieste, c'era che la Regione e il Comune aumentassero il contributo alla manifestazione. Solo per l'ente guidato da Cirio si parlerebbe di un incremento, dai 7.5 milioni stanziati dal 2021 in avanti, ad una cifra tra i 10 ed 15 milioni. Il governatore al momento non si sbilancia sulle cifre ma riconosce come i costi siano più ampi e debbano essere aggiornati gli stanziamenti.

Il torneo Atp 500

Tra le indiscrezioni emerse oggi è che Torino possa entrare nel calendario tennistico del circuito mondiale ospitando un torneo Atp 500, il terzo gradino per importanza dopo i quattro appuntamenti del Grande Slam e i Master 1000. Un evento, come chiarisce Cirio, " che deve essere complementare, non sostitutivo ".

Per il governatore è positivo ospitare un torneo Atp 500 "purché non diventi un'ipotesi da premio di consolazione, come qualcuno ha immaginato. Noi non vogliamo essere consolati, si consola chi è triste perché ha perso. Noi vorremmo continuare a vincere, come stiamo facendo bene in questa città ed in questo Piemonte, che per la prima volta è davvero con tutti i riflettori del mondo".

Medvedev torna in corsa

Intanto, nella prima partita del secondo turno del gruppo intitolato a Ilie Nastase, il russo Daniil Medvedev è tornato in corsa per la qualificazione alle semifinali battendo in due set l'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-2 6-4. Ad assistere alla sfida anche il tecnico dell'Atalanta (e grugliaschese doc) Gian Piero Gasperini.

Ora cresce l'attesa per la sfida delle ore 20.30 tra il nostro Jannik Sinner e Taylor Fritz: il californiano aveva impressionato al debutto contro Medvedev, ma ovviamente il pronostico è tutto dalla parte del numero 1 del mondo, che sarà sostenuto anche dal caldissimo pubblico della Inalpi Arena, che farà registrare l'ennesimo tutto esaurito.