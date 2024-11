Il closing party delle Atp Finals alle Ogr Torino a cura di Movement

Movement Entertainment annuncia, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione con OGR Torino per la realizzazione del The Final Set Closing Party, la festa conclusiva delle Nitto ATP Finals in programma domenica 17 novembre. A partire dalle ore 18:00 la maestosa Sala Fucine ospiterà la diretta della finale del torneo e, a seguire, si festeggerà la conclusione del grande evento sportivo con la selezione musicale a cura di Movement che ha come protagonisti i Dj Neverdogs, Timo Maas, Youniverse e Dario Loconte.

L’iniziativa è un progetto di OGR Torino e Nitto ATP Finals in collaborazione con FITP e con il supporto della Città di Torino e Regione Piemonte. Entertainment by Movement.