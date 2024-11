Sport paralimpici sul ghiaccio: una domenica per scoprire para ice hockey e wheelchair curling (che saranno a Cortina)

Domenica 17 novembre il Palaghiaccio Tazzoli di Torino (via Sanremo 67) ospiterà una giornata speciale dedicata agli sport paralimpici del ghiaccio: un Open Day gratuito per avvicinarsi alle discipline del para ice hockey e del wheelchair curling, protagoniste ai prossimi Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 .

Organizzato dal CIP Piemonte, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, l’evento offrirà a persone con disabilità motoria dai 10 anni in su l’opportunità di provare entrambe le attività. L’iniziativa è pensata per chi, pur avendo limitazioni motorie, dispone di una buona funzionalità degli arti superiori e desidera cimentarsi con due sport sul ghiaccio affascinanti e diversi tra loro. Il para ice hockey è noto per la sua adrenalina e il forte senso di squadra, mentre il wheelchair curling premia strategia e concentrazione.