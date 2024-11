Istituto Luigi Casale, visita del vicesindaco metropolitano Suppo alla scuola che forma i chimici del futuro

Il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo e la consigliera con delega all’istruzione Caterina Greco hanno visitato la sede associata di Via Rovigo 19 dell’Istituto di istruzione superiore Gobetti Marchesini Casale Arduino (la sede principale è in via Figlie dei Militari 25): nella sede associata sono attivi gli indirizzi di studio di Istituto Tecnico Tecnologico Chimica e materiali; Biotecnologie ambientali e Biotecnologie sanitarie.

Nel corso degli ultimi anni, sono stati completati importanti interventi di messa in sicurezza e ammodernamento della struttura, finanziati con fondi della Città metropolitana di Torino per un totale di quasi 500mila euro.

Gli interventi più significativi includono i lavori di manutenzione straordinaria all’impianto idrico antincendio, il completamento degli impianti antincendio e la messa in sicurezza degli intradossi dei solai di aule, laboratori, corridoi, atrio di ingresso e porticato esterno, mediante la posa di controsoffitti antisfondellamento e reti metalliche antisfondellamento, oltre alla posa in alcuni locali di controsoffitti a quadrotte in fibra minerale. È prevista nel 2025, invece, la realizzazione di un nuovo impianto di rivelazione gas acetilene per il laboratorio di analisi strumentale.

“La sede associata del Casale in via Rovigo 19 è una delle eccellenze del sistema scolastico metropolitano” spiega il vicesindaco della Città metropolitana Jacopo Suppo, che giovedì 14 novembre ha effettuato un sopralluogo nell’edifico scolastico. “La scuola prepara studenti con una formazione di grande qualità, in settori altamente richiesti come la moda, il biomedicale, le acque e le analisi chimiche”.

La consigliera metropolitana delegata all’istruzione Caterina Greco ha sottolineato l’importanza formativa dell’istituto, dichiarando che "il Casale forma i chimici del futuro, offrendo una scuola altamente competitiva che prepara gli studenti a percorsi di successo, sia nel mondo del lavoro che negli studi universitari, con ottimi risultati".