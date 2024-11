In corso la bitumatura sulla Strada Provinciale 44 di Alpette

Sulla Strada Provinciale 44 di Alpette sono in via di ultimazione le bitumature urgenti finanziate grazie ai fondi erogati dalla Regione Piemonte e derivanti dalla riscossione dei canoni idrici. L’importo complessivo di 1,3 milioni di euro è spendibile per migliorare la situazione viaria nei Comuni montani, con interventi sulle pavimentazioni stradali maggiormente degradate per il miglioramento delle condizioni di transitabilità.



“La manutenzione straordinaria della Provinciale 44 è un impegno che avevamo assunto all’inizio del mandato dell’attuale amministrazione metropolitana. - sottolinea il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo - Oltre a quelli in corso nel Comune di Alpette, la Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino ha programmato interventi anche nei Comuni di Val di Chy, Prascorsano e Cuorgnè, che andranno ad aggiungersi a quelli già realizzati a Castellamonte, Valchiusa, Lanzo Torinese, La Cassa e Ala di Stura”.



Le lavorazioni principali prevedono la scarifica di parte delle pavimentazioni esistenti, con la successiva posa di un’emulsione bituminosa e la stesa del conglomerato bituminoso per adeguati spessori. I lavori terminano con la realizzazione della segnaletica orizzontale. Gli interventi si inquadrano nella più ampia strategia di manutenzione programmata per il miglioramento delle condizioni delle pavimentazioni stradali della rete di competenza della Città metropolitana di Torino.