Domenica (24 novembre) appuntamento in Borgo Vittoria a Torino per "Via Breglio in Bancarella"

Questa attesissima Festa di Via si terrà durante la giornata di domenica 24 novembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00. L'evento ha il patrocinio della Circoscrizione 5. Negozi aperti, via pedonale e bancarelle, associazioni culturali con esibizioni e flash mob, artigianato e prodotti tipici, giostre per bambini e area vintage in collaborazione con Stramercatino saranno alcuni dei principali motivi di interesse della festa di via Breglio, un appuntamento che non smette mai di stupire, far incontrare persone e rappresentare un'occasione per scoprire o riscoprire Borgo Vittoria.

La novità, alle 16 la premiazione delle attività con più di 30 anni

Grande attesa per la Posta di Natale

Al civico 18 della via sarà presente la Cassetta delle Poste, collegata direttamente con Babbo Natale: grandi e piccini potranno imbucare la letterina per i loro desideri. Grande attesa anche per Stefano Musicco, che dal palco racconterà dal vivo l'andamento della festa attraverso flash mob con il suo gruppo AV Projet.

A partire dalle ore 9.00 sarà possibile recarsi nei negozi della via o passeggiare tra le bancarelle extralimentari in cerca dei prodotti tipici dell’artigianato. I bar, le pizzerie e i ristoranti rimarranno aperti per offrire le loro specialità, per una colazione o un pranzo di qualità. Non mancheranno naturalmente stand allestiti da commercianti, artigiani, produttori e hobbisti.

Durante l’arco della manifestazione la strada sarà pedonalizzata.