L’Accademia dei Folli per Anci Off: venerdì "Il giro d’Italia in 80 minuti" all’Auditorium Agnelli

Venerdì 22 novembre la compagnia di musica-teatro Accademia dei Folli è protagonista sul palco di Anci Off, l’iniziativa espositiva e culturale – curata da Fondazione per la Cultura Torino e Turismo Torino e Provincia - mirata a coinvolgere la cittadinanza attraverso la promozione turistica e culturale dei comuni italiani.

Alle 21 l’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto ospita lo spettacolo Il giro d’Italia in 80 minuti…e una manciata di canzoni, un racconto del Paese, in bilico tra musica, teatro e poesia, attraverso gli occhi di grandissimi cantautori che l’hanno rappresentato, come De André, Dalla, Modugno, Conte, Capossela, De Gregori. Artisti che hanno la straordinaria capacità di dar voce a luoghi e atmosfere, evocando sentimenti e storie attraverso le loro canzoni, creando un percorso vertiginoso tra strade, piazze e luoghi iconici della nostra penisola.

Partendo da Torino e facendo ritorno nella stessa città, ogni canzone diventa una lente attraverso cui osservare l’Italia, i suoi borghi, le sue città, i suoi paesaggi, filtrati dalle emozioni e dalle sensibilità degli autori. Ne nasce un affresco emozionale e profondo dello Paese, fatto di suggestioni, storie e immagini che scorrono veloci, come un sogno collettivo.

Ogni tappa è accompagnata non solo dalle canzoni, ma anche da brevi momenti teatrali. Le parole di scrittori, poeti o degli stessi cantautori creano un tessuto narrativo che unisce le melodie in una sequenza continua e fluida, facendo sembrare il viaggio un’esperienza senza sosta, in cui il pubblico viene trasportato da un luogo all’altro come in un flusso di emozioni.

Dai vicoli di Genova alle strade di Milano, dai quartieri di Roma al calore del sud Italia, fino alle coste calabresi e siciliane, ogni canzone, ogni parola, è una finestra che si apre su una nuova realtà, un nuovo modo di guardare l’Italia.