La Città metropolitana di Torino verso il 25 novembre

La Città metropolitana di Torino, nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione del 25 novembre , Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne , ospita, nel foyer della sede di Corso Inghilterra 7 , da giovedì 21 a venerdì 29 novembre due installazioni artistiche dedicate alla giornata.

Lunedì 25 novembre alle ore 12,30 le installazioni faranno da cornice a un momento di riflessione al quale Rossana Schillaci , consigliera metropolitana delegata alle politiche sociali e di parit à, invita dipendenti, amministratori e amministratrici. “Il lunghissimo, tragico elenco delle donne vittime di uomini violenti – commenta la consigliera Schillaci - "non deve essere ricordato solo il 25 novembre: ogni giorno dobbiamo lavorare e fare la nostra parte per prevenire la violenza di genere, anche aiutando i maltrattanti a farsi aiutare”. All'appuntamento interverrà anche Cristina Moretta , psicologa e psicoterapeuta del Centro studi e trattamento dell'agire violento.

La mostra “Rosso Indelebile”, che, in versione integrale, dal 6 dicembre sarà allestita alla Anagrafe Centrale di Torino (Via Carlo Ignazio Giulio 22), è coordinata, curata e diretta da Rosalba Castelli, presidente di Artemixia, con la collaborazione della vicepresidente Sara Francesca Molinari. Il percorso espositivo invita il pubblico a soffermarsi, riflettere, contribuire e interagire con le opere di artisti e performer, per lo più giovani formati nei percorsi di sensibilizzazione artistica promossi da Artemixia nelle scuole di Torino e Pinerolo. Un contributo speciale alla collettiva è dato dal progetto "Stop Violenza" realizzato da classi di Arti Figurative Liceo Artistico Passoni di Torino e di Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Giaveno.