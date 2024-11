Aggressione al gazebo di Fratelli d'Italia in Piazza Santa Giulia

In un contesto democratico in cui la sinistra sembra sempre più orientata verso l'intolleranza e l'odio verso la democrazia, come dimostrato da recenti episodi nelle università italiane, questa mattina un banchetto della delegazione di Fratelli d’Italia della Circoscrizione 7, con i consiglieri Alessi, Giovannini e Caria e alcuni militanti, è stato oggetto di un vile attacco da parte di alcuni giovani legati al centro sociale Askatasuna.