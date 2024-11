Ernesto Morales, da Torino a Daugavpils per esporre nel Rothko Museum

Venerdì 29 novembre l’artista argentino, ma torinese d'adozione, Ernesto Morales inaugurerà una mostra personale presso il Rothko Museum di Daugavpils in Lettonia, Paese natale di Mark Rothko, con oltre trenta opere inedite incentrate su temi della luce e dello spazio, e sulla metafora della trasformazione, indagati attraverso la pittura.





Invitato dal Rothko Museum a presentare gli esiti della sua nuova ricerca, Ernesto Morales ha concepito questo nuovo progetto come un percorso unitario volto a rielaborare con un rinnovato vigore espressivo i temi della luce e dello spazio, già precedentemente affrontati attraverso il confronto con una selezione di opere di Lucio Fontana, protagonista del movimento Spazialista, in occasione della mostra “Come fosse Luce - Ernesto Morales in dialogo con Lucio Fontana” presso la Fondazione “La Crescentina” (Piemonte).

In occasione del progetto espositivo previsto per il prossimo autunno al Museo Rothko la ricerca di Morales sarà dedicata al tema della creazione della luce attraverso la pittura con pigmenti minerali e alla sua interazione con lo sguardo del pubblico che, muovendosi nello spazio espositivo, potrà dare vita a nuove dinamiche nella lettura e nella percezione emozionale dell’opera.

Anche in questa occasione la riflessione sulla ricerca condotta dall’artista Mark Rothko - che in una dimensione interiore e spirituale intendeva ricreare “un’esperienza completa fra dipinto e osservatore” - consentirà a Ernesto Morales di misurarsi con tematiche e concetti di fondamentale importanza per l’indagine sulle possibilità espressivo della pittura e sull’interazione fra luce, colore e percezione emozionale dell’opera.

La mostra sarà aperta fino al 25 febbraio.