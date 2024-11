Liu Zhenyun a Torino: due incontri con l'autore cinese a cura dell’Istituto Confucio

Due incontri a cura dell’Istituto Confucio dell’Università di Torino con Liu Zhenyun.

Mercoledì 27 novembre, alle 18 al MAO – Museo d’Arte Orientale, in collaborazione con la Sezione Sinologica del Dipartimento di Studi Umanistici e il MAO, Museo d’Arte Orientale, l’autore cinese si racconta e presenta “Una frase ne vale diecimila”, di recentissima traduzione italiana, in colloquio con Stefania Stafutti.

Intervengono gli studenti delle scuole medie superiori “A. Spinelli” e “Umberto I” di Torino e “G. F. Porporato” di Pinerolo, presentando altre opere dell’Autore tradotte in Italiano.

Incontro gratuito con prenotazione OBBLIGATORIA, consultare il sito web dell’Istituto Confucio al link: https://istitutoconfucio.<wbr></wbr>torino.it/liu-zhenyun-a-<wbr></wbr>torino/

Giovedì 28 novembre, alle 10, al Cinema Greenwich, Sala 2,

in collaborazione con la Sezione Sinologica del Dipartimento di Studi Umanistici e ISA (Istituto di Studi Asiatici dell’Università di Torino), Scrivere di gente comune: Liu Zhenyun racconta le sue opere. Incontro gratuito con prenotazione obbligatoria, consultare il sito web dell’Istituto Confucio al link: https://istitutoconfucio.<wbr></wbr>torino.it/liu-zhenyun-a-<wbr></wbr>torino/

Liu Zhenyun è oggi l’autore di maggiore successo nel panorama letterario cinese. Molti dei suoi lavori sono pubblicati in italiano: tra i più recenti, Un giorno, tre autunni e I mangiatori di angurie. In questi giorni esce finalmente anche nella nostra lingua la sua opera forse più importante, Una frase ne vale diecimila, insignita nel 2006 del Premio Mao Dun, il massimo riconoscimento cinese in ambito letterario.

L’autore è in Italia proprio per presentare il suo libro.

Contribuiscono alla fama di Liu Zhenyun le versioni cinematografiche e televisive di molti suoi lavori, spesso sceneggiati dallo stesso scrittore e diretti da registi di rilievo internazionale e premiati anche fuori dalla Cina. Una breve rassegna dei film tratti dai suoi romanzi verrà presentata a partire dal 2 dicembre presso il Cinema Romano.



Per info: www.istitutoconfucio.torino.it