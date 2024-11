Le scarpette rosse di Castellamonte a Palazzo Lascaris

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Consiglio regionale ha promosso un’iniziativa simbolica e carica di significato, accogliendo le iconiche scarpette rosse di Castellamonte nella propria sede istituzionale.

Realizzate da artisti locali con l’inconfondibile ceramica artistica, sono divenute ormai un simbolo della lotta contro la violenza di genere, espressione di un patrimonio culturale locale che si unisce a un messaggio globale di denuncia e sensibilizzazione.

“Un gesto semplice che attraverso l'esposizione di un'opera d'arte vuole rinnovare l'impegno del Consiglio regionale nella lotta contro la violenza sulle donne - ha spiegato il presidente del Consiglio, Davide Nicco - queste opere rappresentano un potente simbolo per tenere sempre viva l'attenzione su questa emergenza sociale: non si può restare indifferenti. Di fronte a comportamenti violenti ciascuno di noi non può chiudere gli occhi e deve agire per salvaguardare la dignità di ogni donna".

Per la consigliera segretaria Valentina Cera "queste opere, frutto dell’abilità e della creatività degli artisti di Castellamonte, rappresentano un’eccellenza del nostro territorio e un messaggio importante: la violenza di genere è una piaga che richiede attenzione e impegno costante, non solo il 25 novembre. La loro esposizione qui al Consiglio Regionale è un richiamo potente per promuovere ogni giorno il rispetto, l’ascolto e la prevenzione.

Ringraziamo Castellamonte per questo gesto che unisce arte e sensibilizzazione, rendendo visibile una causa che ci riguarda tutti".

Pasquale Mazza, sindaco di Castellamonte, ha sottolineato che “l’idea nasce dall’associazione italiana Città della ceramica di cui siamo fondatori e in occasione del 25 novembre vogliamo sensibilizzare i cittadini su questo tema. Quest’anno c’è un fil rouge che unisce Consiglio regionale, Città metropolitana di Torino, comune di Ivrea e di Castellamonte che hanno esposto le opere. La nostra collezione è di circa 30 scarpette, cresce ogni anno e verrà ospitata nel Museo della Ceramica”.

L’evento rientra in un programma più ampio di iniziative del Consiglio dedicate al 25 novembre, culminato in We Run For Women, la corsa benefica che ha visto la partecipazione di oltre 1700 persone.