La "Notte delle stelle" al Teatro Carignano

Siano essi italiani o stranieri, Fondazione GEOS si dedica quotidianamente alla loro crescita, alla loro educazione e istruzione scolastica, alla costruzione della loro vita di cittadini impegnati a inserirsi nel mondo del lavoro e trovare un’autonomia abitativa.

WHO?

La Fondazione GEOS ETS è al servizio della persona intesa nella sua globalità. Nasce nel 2002 come associazione ONLUS e si trasforma in Fondazione a gennaio 2024.

Con sede legale in Torino, è presente sul territorio con due strutture di accoglienza di proprietà, Casa Miriam e Casa Francesco site in Val di Susa, che ospitano ad oggi 23 ragazzi minori e neomaggiorenni ed hanno accolto negli ultimi 10 anni più di 300 ragazzi.

Sono attivi H24/7/7 un servizio comunità educativa residenziale e due servizi di Gruppo Appartamento per adolescenti e giovani, gestiti da un'equipe multidisciplinare e multietnica, riconosciuta come modello di best practice (Piedmont model / UNHCR).

Le aree di intervento della Fondazione riguardano pertanto l'accoglienza, l'educazione dei giovani, in particolare civica e relativamente al processo di conoscenza e integrazione delle diverse culture ed etnie, per aiutarli a diventare i cittadini di domani. È anche attivo un servizio di mediazione culturale per enti terzi come sostegno alla cura dei ragazzi adolescenti.

Fondazione GEOS ETS ha ricevuto anche per il 2023 il riconoscimento "Welcome. Working for Refugee Integration" da parte dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati (UNHCR).

La Fondazione è socia del CNCM (Coordinamento Nazionale per le Comunità di Minori) e partecipa al tavolo dell'Osservatorio per l'allontanamento dei minori di Torino.

Sono in fase di sperimentazione diversi progetti divulgativi per giovani e famiglie: i "Piccoli Passi di Pace", il progetto "é Bello crescere", l'esperienza "Foto e video making. per chi, per-chè?".

Il Grande coro Hope è attualmente la principale iniziativa dell’Associazione Hope, struttura che opera nel campo della musica non solo come fenomeno di comunicazione estetica, ma come linguaggio preferenziale per i processi educativi delle nuove generazioni. Nata nel 1998 su iniziativa del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana (SNPG), dentro il quale ha operato per il primo decennio di vita, l’associazione Hope si è sviluppata nel tempo in una rete di servizio al mondo ecclesiale e dell’educazione attraverso diverse iniziative: seminari e laboratori per creativi (Hope Music School e Hope Music Worhshop), la formazione per formatori (conferenze, incontri, convegni) e il Grande Coro Hope, permanentemente attivo a Torino e che coinvolge oltre cento persone con incontri formativi, la realizzazione di incontri musicali e la partecipazione ad eventi e grandi eventi ecclesiali.

Per questa sua finalità testimoniale che si realizza anzitutto nella presenza, nell’esserci, il Grande Coro Hope è stato protagonista di numerosi e primari eventi ecclesiali, nazionali e internazionali, tre incontri mondiali e oltre una decina di incontri papali. Ha collaborato con i Pooh sia per produzioni discografiche sia in alcuni concerti negli stadi e all’Arena di Verona. Inoltre presenta incontri musicali, laboratori e attività formative per parrocchie, associazioni, realtà locali con lo stesso impegno e la medesima qualità dei grandi eventi con l’aggiunta dell’originalità delle opere presentate che uniscono musica, letture e recitazione.

WHAT?

Nella meravigliosa bellezza del Teatro Carignano risalente al 1700 e situato nel cuore di Torino, e con la generosa collaborazione della Fondazione Teatro Stabile, Fondazione GEOS ETS è la promotrice di un concerto di beneficenza tenuto dal Grande Coro Hope con il patrocinio della Regione Piemonte e del Coordinamento Nazionale delle Comunità di tipo familiare per Minorenni.

I fondi raccolti contribuiranno a sostenere i costi di progetti educativi per minori in difficoltà ospitati nelle strutture GEOS.

In un tempo segnato da conflitti in tutto il mondo, abbiamo pensato e sviluppato insieme al Grande Coro Hope uno spettacolo di solidarietà che possa seminare pensieri di pace: con la sua lunga esperienza nello sviluppo di concerti pop, il coro ci porterà a viaggiare col cuore tra 8 “stelle” (brevi testi recitati) e coinvolgenti canzoni (fra cui alcune colonne sonore di film) in un clima gioioso di festa. Un chiaro segno di speranza e di vita per tutte le età, un inedito nato da un’idea di Vittoria Vitaloni per Fondazione GEOS e scritto da Salvatore Marsocci con Massimo Versaci per Grande Coro Hope. Uno spettacolo che parla a tutti i cuori, a tutti i popoli, a tutte le fedi e a tutte le culture, prendendo ispirazione anche dal testo firmato da 12 Premi Nobel per la Pace e 8 organizzazioni internazionali, tra cui UNHCR (10/6/2023), la Dichiarazione sulla Fraternità Umana. Lo sviluppo dello spettacolo prevede un engagement del pubblico, che si vedrà co-protagonista della storia narrata.

La durata sarà di circa 1ora e 30 minuti con panettone e brindisi finale nel foyer.

WHERE?

Teatro Carignano, Torino, piazza Carignano 6.

WHEN?

Lunedì 2 dicembre ore 21, all’inizio della stagione delle festività natalizie e alla vigilia della “Giornata mondiale del dono - Givingtuesday” (3 dicembre).

Il nostro impegno nell’accoglienza si concretizza anche mediante i progetti di introduzione dei giovani al mondo del lavoro: nel 2024 sono stati effettuati 10 inserimenti lavorativi. L’equipe operativa di Fondazione GEOS si impegna quotidianamente nella formazione professionale, nell’avviamento al lavoro e alla vita in autonomia. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le Aziende che aprono le loro porte offrendo opportunità lavorative ai ragazzi e le persone che scelgono con fiducia di affittare loro proprietà immobiliari a giovani fidati e di buona volontà che cercano, con umiltà e tenacia, di costruirsi un futuro dignitoso. Avere la possibilità di trovare un’occupazione stabile e un’abitazione decorosa crea la possibilità di un futuro per loro e la società di domani, per tutti.

Da fine dicembre sarà disponibile il video dell’evento sul sito www.fondazionegeos.org

Per prenotazione biglietti 2 dicembre:

Tel.+39-346-84223

Email: fondazionegeos.eventi@gmail.com

Per contatti con il Grande Coro Hope: