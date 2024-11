Da Rivoli a Collegno: domenica flash mob contro la violenza sulle donne

Domenica 1 dicembre alle 17, in più luoghi, un rete spontanea di donne della zona ovest di Torino, ha organizzato un flash mob contro la violenza sulle donne, i ritrovi saranno:

- a Pianezza in piazza Leumann (fronte Comune)

- a Collegno in piazza del Municipio (fronte Comune)

- a Grugliasco in viale Gramsci angolo corso Torino (fronte edicola)

- a Rivoli in piazza Martiri della Libertà

"La cittadinanza - spiegano gli organizzatori - è invitata a partecipare: sarà necessario solo avere una candela rossa o un accessorio o un oggetto, sempre rossi".

"La lotta contro la violenza sulle donne - prosegue - è una questione di giustizia sociale e richiede l'impegno di tutti. È fondamentale creare spazi in cui le donne possano sentirsi al sicuro, ascoltate e rispettate, e dove la cultura del silenzio e della vergogna venga sostituita da una cultura di supporto e solidarietà. Solo attraverso un impegno collettivo e una riflessione critica possiamo sperare di costruire una società in cui la violenza di genere non abbia più spazio".