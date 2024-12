Vince Vaughn, l’ultima Stella della Mole del 42TFF: “Onorato del premio. Prima volta in città. È bellissima, farò un giro per musei”

Attore prolifico, Vaughn dal 1991 ha preso parte a oltre 50 film.

“Amavo i film già da bambino, la mia famiglia li amava. Ci riunivamo tutti insieme per vederli, poi per gioco facevano delle audizioni per i ruoli. Dopo aver studiato, sono stato assunto nell’industria cinematografica, mi sono spostato a Los Angeles, ma in generale credo che il segreto fosse che mio padre non mi ha mai fatto pressione per guadagnare soldi, ma mi ha sempre detto di fare il meglio in qualsiasi cosa facessi. Sono stato fortunato, certo, ma passavo tanto tempo con persone che amavano i film. La cosa importante per tutti noi è sempre rimanere interessati e appassionati”.