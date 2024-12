Fondo rotativo giovani, pubblicato il bando per il prestito d’onore

È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di otto prestiti d’onore per un valore complessivo di 40.000 euro, provenienti dal Fondo Rotativo Giovani. Ogni prestito, dell’importo massimo di 5.000 euro, è pensato per supportare associazioni no profit o appartenenti al terzo settore che si trovano in difficoltà economica temporanea o che necessitano di anticipare crediti dimostrabili (es. fatture, note di debito).

Il Fondo Rotativo Giovani, infatti, è un importante strumento finanziario pensato per rispondere a esigenze di liquidità temporanee o per anticipare l’erogazione di contributi già assegnati ma non ancora percepiti, con un focus particolare sulle progettualità realizzate in collaborazione con il Comune.

“L’obiettivo è fornire ad associazioni emergenti composte da giovani e che si rivolgono a giovani di rimettersi in sesto e di avere le basi necessarie a operare sul territorio e quindi a partecipare a future evidenze pubbliche. L’elemento del prestito consente anche di ampliare il numero dei soggetti proponenti di anno in anno e incoraggiarli, di conseguenza, a essere parte attiva e integrante nelle progettualità amministrative di più ampio respiro in programma. Proprio nei prossimi mesi, infatti, partiranno nuovi avvisi pubblici per iniziative che rendano ragazze e ragazzi reali protagoniste e protagonisti della città”, dichiara l’assessora alle Politiche Educative e Giovanili Carlotta Salerno.

I prestiti sono concessi a tasso zero e sono regolati da un ‘Patto Fiduciario’ che prevede la restituzione della somma ricevuta. Questo meccanismo garantisce che il Fondo possa continuare a essere utilizzato da altre associazioni, rendendolo uno strumento sostenibile e condiviso.

Tra le principali finalità del fondo vi è quella di incentivare la partecipazione delle associazioni giovanili ai bandi di finanziamento, favorendo così il loro coinvolgimento in iniziative che promuovono crescita e innovazione. Il fondo, inoltre mira a supportare l’avvio e il consolidamento di realtà associative innovative, offrendo una base di stabilità per associazioni già operative o in fase di costituzione. Un’altra importante funzione è quella di agevolare l’avvio di progetti in co-progettazione con il Comune, facilitando l’accesso alle risorse necessarie per realizzarli e, infine, rappresenta un aiuto concreto per quelle associazioni che, pur avendo ottenuto contributi da enti o fondazioni, necessitano di liquidità per anticipare spese relative a tali fondi non ancora erogati.

Il fondo è rivolto a una varietà di enti no profit e del terzo settore tra cui Associazioni di promozione sociale e di volontariato, Reti associative, Fondazioni ed enti filantropici, Imprese sociali, cooperative sociali e società di mutuo soccorso.

Per accedere al fondo è indispensabile che almeno il 50% del consiglio direttivo dell’organizzazione sia composto da giovani di età non superiore ai 29 anni, in conformità con quanto previsto dalla Legge Regionale 6/2019. Inoltre, le attività dell’associazione, devono essere rivolte prevalentemente a giovani under 35 e svolgersi nel territorio di Torino.

Non sono ammissibili associazioni che abbiano già attivo un prestito d’onore e quelle che ne abbiano beneficiato nei tre anni precedenti o per più di due volte.

Questi criteri sono stati definiti per garantire un utilizzo equo e sostenibile del fondo, consentendo a un numero crescente di realtà associative di accedere al sostegno economico necessario. Le associazioni che usufruiranno del prestito, inoltre, dovranno restituirlo entro 12 mesi dalla data di erogazione, con possibilità di proroga fino a un massimo di 18 mesi per situazioni straordinarie debitamente documentate. Il rimborso può avvenire in un’unica soluzione o in tranche concordate con il Servizio Giovani del Comune.

Per ulteriori informazioni e per accedere al bando, consultare il sito all’indirizzo http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/prestito-d-onore-per-enti-del-terzo-settore