“Tracce di Luce”, il Natale di Carmagnola tra spettacoli, mercati e tradizioni

Il Natale 2024 a Carmagnola si accende con “Tracce di Luce”, un ricco programma di eventi e iniziative che celebrano l’atmosfera natalizia attraverso magiche luminarie, mercati, concerti, spettacoli, attività per famiglie e tradizioni. L’Amministrazione Comunale, insieme alla Pro Loco, all’Ascom e varie associazioni locali, offre un calendario pensato per coinvolgere cittadini e visitatori, promuovendo la bellezza delle tradizioni, la cultura e la gastronomia del territorio.

Dal 1° dicembre al 6 gennaio, le vie, le piazze e le chiese della città diventano il palcoscenico di appuntamenti che spaziano dai mercati natalizi a concerti e spettacoli di teatro e danza, senza dimenticare i presepi, tra i quali il Presepe Meccanico all’Abbazia di Casanova e la Mostra di presepi diffusa nelle chiese cittadine e dei Borghi con naveta gratuita in arie giornate di festa.



Tra gli eventi più importanti, il "Christmas Concert – Music for Food", in programma il 15 dicembre al Salone Antichi Bastioni, vedrà protagoniste l’orchestra giovanile Saxmania, diretta dal Maestro Maurizio Rosa, e l’Orchestra della Pianura Pinerolese, diretta dal Maestro Danilo Rolando, in un concerto solidale il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas della Collegiata per sostenere le famiglie in difficoltà.



Non mancheranno concerti gospel e alpini e antiche melodie natalizie con gli zampognari itinerant.



Un’attenzione particolare è dedicata alle famiglie, con letture animate per i più piccoli al Museo Civico Navale a cura della Biblioteca Civica Rayneri-Berti, l’arrivo di Babbo Natale con il suo calessino, pronto a regalare caramelle e sorrisi ai bambini nei fine settimana, e l'oramai tradizionale evento "La Befana Vien di notte...", in cui la nota vecchina con la sua scopa calerà dal cielo nel Cortile del Comune.



Ci saranno momenti dedicati ai sapori tipici, come la Cena del Bollito Misto Piemontese, la XXXII Fiera Nazionale del Bovino da Carne di Razza Piemontese e della Giora e la XV Mostra Mercato del Porro Lungo Dolce di Carmagnola.



Maggiori informazioni su www.comune.carmagnola.to.it