Niente Tananai al concerto di Capodanno, a giorni si conoscerà il sostituto

Come chiarito da Carretta, la notizia, trapelata a bando aperto, avrebbe portato a un ripensamento dell'accordo. Era stato lo stesso staff dell'artista autore della hit "Sesso Occasionale", all'indomani dell'articolo, a smentire la presenza al concertone, gratuito, di Capodanno. Questo avrebbe, secondo l'entourage dell'artista, in qualche modo compromesso il concerto, a pagamento, in programma domani (3 dicembre) all'Inalpi Arena.

Carretta: "Possono succedere cambi di palinsesto"