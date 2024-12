Tedacà rende omaggio a Charlie Chaplin con cinema, performance e musica dal vivo

Una sera con Chaplin con cinema, musica dal vivo e performance. Giovedì 5 dicembre Tedacà rende omaggio al leggendario Charlie Chaplin attraverso una performance multidisciplinare in cui si propongono due suoi cortometraggi ("One A.M." e "The Vagabond"), accompagnati da alcune incursioni performative e dalla musica dal vivo di Supershock Band. Lo spettacolo sarà in scena alle 21 presso il Cinema Fratelli Marx (corso Belgio 53, Torino) per la stagione “Almeno noi nell’universo” di Fertili Terreni Teatro.

“One A.M.”, due cortometraggi del 1916. In The Vagabond ci sono tutti gli elementi che contraddistinguono il personaggio di Charlot: le fughe, l’amore, la legge della strada, la fatica della povertà, l’astuzia, la lotta per la giustizia, le cadute rocambolesche. In One A.M. si aggiungono agli elementi sopracitati le straordinarie abilità di Charlie Chaplin nell’espressione corporea, con azioni acrobatiche in costante disequilibrio che colgono l’animo circense del suo movimento, suscitando ironia attraverso un sapiente utilizzo di ogni parte del suo corpo.