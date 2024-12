Ragazzi e ragazze delle scuole superiori in Città metropolitana a parlare delle scelte future

Circa 300 studenti delle classi quarte e quinte degli istituti di istruzione superiore, accompagnati dai loro docenti, si sono dati appuntamento oggi nell’auditorium della Città metropolitana di Torino per una mattinata di condivisione e scambio dedicata all’orientamento, intitolata “Le scelte possibili”, durante la quale ragazzi e ragazze hanno avuto la possibilità di dialogare, in una vera e propria conferenza ribaltata, con una ventina di imprenditori e professionisti appartenenti a diverse categorie del mondo del lavoro. Otto le scuole intervenute all’incontro, tra cui sette di Torino (Istituto San Secondo, IIS Russell-Moro-Guarini, IIS Peano, IIS Lagrange, IIS Zerboni, ITTS Grassi e Liceo Gioberti) e una, l’IIS Maxwell, di Nichelino.

Dopo i saluti istituzionali della consigliera metropolitana con delega all’istruzione e all’orientamento, Caterina Greco, si è tenuta la presentazione dei partner e delle categorie degli imprenditori da parte dei rappresentanti delle organizzazioni che hanno pianificato l’evento insieme alla Città metropolitana. Hanno preso la parola Luca Furfaro di Yes4To, Gianmarco Piola di Piemonte Innova e Giovanni Chiò di Confagricoltura.

Quindi la parola è passata ai professionisti, che hanno presentato sé stessi e il loro campo di attività, e subito dopo alle studentesse e agli studenti, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con esponenti di una quindicina di settori lavorativi in maniera libera e aperta, per trarre suggerimenti, spunti e idee – anche non convenzionali – sulle strade da intraprendere dopo la scuola superiore, sia per cercare subito un’occupazione che per intraprendere gli studi universitari.

Diverse le domande sul percorso per diventare imprenditore, sui costi e benefici dell’intelligenza artificiale, ma anche su professioni poco comuni, come quella dell’attore, o all’apparenza meno prestigiose, come quella del camionista. Nelle risposte, oltre a indicazioni tecniche specifiche dei vari campi, sono emersi significativi consigli legati al piano caratteriale: “Imparate ad avere pazienza e a saper fare sacrifici, le cose non arrivano tutte e subito”; “Sperimentate, viaggiate, contaminatevi, non concentratevi solo sul curriculum”; “Non abbiate paura di sbagliare, cercate di fallire il più possibile, comprendete i vostri limiti per superarli”.

L’incontro di oggi rientra in un progetto sull’orientamento che la Città metropolitana ha voluto fortemente e che è in corso da due anni. “A questo punto vogliamo approfondire due aspetti” ha spiegato la consigliera Greco: “l’interazione fra scuola e mondo del lavoro e l’analisi del profilo personale degli studenti e delle studentesse. Nel primo caso, sono state stipulate delle intese di collaborazione con importanti associazioni di categoria degli imprenditori, e il primo appuntamento frutto di tale collaborazione è proprio la conferenza odierna”.

Per quanto riguarda l’analisi del profilo personale, ha proseguito Greco, “in Città metropolitana stiamo studiando la creazione di un punto di accoglienza, di ascolto ma non solo, per i ragazzi e le ragazze in difficoltà con gli studi e che intendano chiarirsi le idee, eventualmente anche per cambiare la loro scelta quando essa si sia rivelata errata: uno dei fattori della dispersione scolastica, che è salita al 12-13% e che desideriamo fortemente combattere”.