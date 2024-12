"This is me": dal 3 all'11 dicembre a Grugliasco tante le iniziative per la Giornata Mondiale della Disabilità

Dal 3 dicembre sono in programma diverse proposte e attività legate alla giornata mondiale della disabilità, finalizzate a coinvolgere e sensibilizzare il territorio e la cittadinanza. Per farlo, il Comune di Grugliasco, insieme al Consorzio Ovest Solidale, a Rivoli, Rosta, Villarbasse e Collegno, alle associazioni e Cooperative che quotidianamente lavorano con le persone con disabilità e le loro famiglie, propongono molte iniziative rivolte ad adulti ma soprattutto ai bambini e alle bambine ed ai giovani.

«L’obiettivo - dichiarano il Sindaco Emanuele Gaito e il Vicesindaco Elisa Martino - è di creare occasioni per confrontarsi sulle disabilità, sul sostegno alle autonomie, sull’inclusione scolastica, lavorativa e sportiva; oltre che promuovere azioni di sensibilizzazione. Siamo grati alle Cooperative e alle Associazioni che quotidianamente ci aiutano a prenderci cura delle persone con disabilità e delle loro famiglie ma in particolare siamo molto riconoscenti a tutti coloro che nonostante le difficoltà hanno deciso di essere una risorsa per la comunità, ad esempio prendendosi cura dei nostri parchi e dei più piccoli».

Ad aprire ufficialmente la settimana dedicata alle disabilità, sarà il seminario "Il diritto di contare" organizzato dal Consorzio Ovest Solidale, presso il Centro Congressi di Rivoli (via Dora Riparia 2), all'interno del quale verranno illustrate le opportunità e le sfide in materia di disabilità previste dalla nuova riforma, occasione per ascoltare anche il punto di vista degli operatori socio-sanitari e delle famiglie.

Questi gli appuntamenti a Grugliasco:

martedì 3 dicembre dalle 10 alle 12 “Workshop di pittura e di giardinaggio” a cura di CAD “Luisa Levi Agricola” in corso Allamano 131; alle 15 “This is me: flash mob con le scuole primarie e secondarie” a cura delle cooperative Paradigma, Il Margine, Il Punto e associazioni l'Isola che non c'è, Specialmente Tu con il Progetto Grugliasco Giovani presso il parco culturale Le Serre, piastra Paradiso, lo “spazio dei cerchi” adiacenti la scuola elementare Ungaretti; alle 15,30 porte aperte “Tu chiamale emozioni” a cura dell'associazione Terra Comune in vai Cravero 32; alle 16,30 animazione, laboratori e racconti aperti alla cittadinanza a cura delle cooperative Paradigma, Il Margine, Il Punto e associazioni l'Isola che non c'è, Specialmente tu, Inventure, Centro BUM e i progetti Trampolino e Tappe allo Chalet Allemand e Museo Gianduja del parco Le Serre; alle 20,30 spettacolo teatrale “La lanterna di Aladino” a cura dell'associazione l'Isola che non c'è al Teatro Perempruner in piazza Matteotti 39;

mercoledì 4 dicembre dalle 14,30 alle 17 dimostrazione dei laboratori settimanali del Centro a cura dell'associazione Specialmente Tu presso il parco culturale Le Serre;

giovedì 5 dicembre dalle 10 alle 12 “Workshop di pittura e di giardinaggio” a cura di CAD “Luisa Levi Agricola” in corso Allamano 131.

Per ulteriori info https://www.facebook.com/ovestsolidale