Flo in concerto al Folkclub con La canzone che ti devo sabato 7 dicembre alle ore 21.30.

Cantastorie, attrice, imprevedibile entertainer ma soprattutto cantautrice, tra le più raffinate della cosiddetta musica d’autore, artista dallo stile inconfondibile, dal linguaggio ricco di riferimenti e contaminazioni eppure inedito e personale, nel corso della sua carriera ha inciso e condiviso il palco con Stefano Bollani, Tosca, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Enrico Rava, Jorge Hernandez, Elena Ledda e Peppe Servillo. Si è esibita in molti tra i più importanti festival di world music in Italia, Europa, Sudamerica, Africa e Canada. In teatro è stata protagonista per registi come Alfredo Arias, Mimmo Borrelli, Davide Iodice, Massimo Luconi e molti altri e ha affiancato Daria Bignardi in “La coscienza dell’ansia” e "Libri che mi hanno rovinato la vita". Ha realizzato colonne sonore per il teatro, il cinema (“Noi siamo Francesco” e “Ultima fermata”) e la televisione (“Mina Settembre 2”). Ha condotto un ciclo di puntate dedicate alla musica per la radiotelevisione svizzera, partecipato a diversi documentari per la Deutschlandfunk Kultur e pubblicato numerosi articoli di costume. Cinque osannati album all’attivo (l’ultimo “Brave Ragazze” è del 2022). Nello spettacolo “La canzone che ti devo” (tratto dal suo libro omonimo, pubblicato nel 2023) Flo racconta il tempo avventuroso, leggero e malinconico della sua adolescenza, un percorso di formazione in dieci tappe fondamentali che, partendo dalla Napoli di Maradona e del contrabbando, arriva alla Biennale, a Parigi, a Città del Messico. Con Flo sul palco, il magistrale Ernesto Nobili alla chitarra e Francesco di Cristofaro a fisarmonica, baglamas e flauti.