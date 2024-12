Idea Time – il punto di riferimento per la videosorveglianza, la sicurezza, l’ automazione e la domotica

Idea Time è una realtà composta da un team di esperti con esperienza pluriennale nei settori della sicurezza, videosorveglianza, automazione, controllo accessi e domotica.

L’azienda offre soluzioni tecnologiche avanzate per abitazioni, attività commerciali Ed enti pubblici.

Idea Time si occupa dello sviluppo, commercializzazione e installazione di sistemi tecnologici innovativi, tra cui:

- sistemi di antintrusione

- sistemi di videosorveglianza

- barriere protettive

- segnali di avvertimento

- sistemi di identificazione e controllo accessi

- rilevamento delle intrusioni perimetrali

- serrature di sicurezza

- automazione

- sistemi antincendio

- sistemi di evacuazione sonora

- sistemi di rilevazione gas

- networking

- sistemi di telecare per condizioni di fragilità o malattie croniche

- sistemi di ozonizzazione acqua e aria

ANTINTRUSIONE

Nel corso degli ultimi anni, la richiesta di mercato antintrusione diventa sempre più performante, il concetto di centralina di sicurezza di un semplice antifurto si evolve e alla normale operatività richiesta al prodotto riusciamo ad integrare una serie di particolari sensori che sono in grado di controllare, attraverso un'applicazione, situazioni e scenari.

Già nel 2019 usciamo nel mercato con una nuova centralina di antifurto che offre sicurezza e videocontrollo non solo per la casa e le attività commerciali ma anche per il singolo individuo.

Idea Time propone sensori che, abbinati alle centraline di antifurto, possono:

- Controllare la temperatura degli ambienti

- Segnalare allagamenti

- Segnalare fughe di gas

- Monitorare la qualità dell’aria

- Accendere e spegnere sistemi di riscaldamento e raffreddamento

- Controllare e monitorare le persone all’interno di un ambiente

- monitorare la sicurezza della persona in ambienti domestici, ovvero persone con difficoltà, quali anziani con particolari patologie o disabili, segnalare l’uomo a terra in caso di caduta accidentale o per malore e segnalare un evento di sos in caso di necessità.

VIDEOSORVEGLIANZA

Le telecamere di nuova generazione commercializzate da Idea Time, offrono, attraverso l’Intelligenza artificiale, un’analisi video molto dettagliata.

Questa nuova tecnologia riesce a fornire automaticamente le caratteristiche e gli attributi di persone, veicoli e altri veicoli presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video.

Le telecamere di ultima generazione sono in grado di discriminare fra persone, veicoli e moto/cicli, l'evento viene creato per attraversamento linea, ingresso o uscita da un'area, conteggio o rilevazione di un volto.

Le caratteristiche riconoscibili dalle telecamere possono essere diverse, e decisamente più precise come: sesso (maschio, femmina), età (bambino, ragazzo, adulto, anziano), mascherina,

cappello, occhiali, zaino, indumento superiore (manica corta, manica lunga), colore indumento superiore, indumento inferiore (pantaloni, pantaloncini, gonna), colore indumento inferiore,

direzione (davanti, nuca, volto). Questo dettaglio permette di concentrare le ricerche su specifici gruppi di persone, velocizzando il processo di identificazione. Lo stesso la telecamera è in grado

di fare per quanto riguarda i veicoli: autovettura, motociclo, bicicletta, triciclo. E inoltre possibile distinguere il veicolo per colore, per tipologia (es. berlina, SUV, sportiva, monovolume, autobus, camion, etc) e per marca.

CONTROLLO ACCESSI E SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE

Lettori, software, tornelli, verifica delle presenze per il cartellino. Idea Time offre soluzioni per il controllo degli accessi e un’ampia gamma di prodotti che comprende sistemi di controllo degli

accessi biometrici, soluzioni per orari e presenze, lettori di impronte digitali in tempo reale, soluzioni di autenticazione mobile e moduli di impronte digitali incorporati.

CANCELLI

Aperture automatiche cancelli e portoni a battente, scorrevoli e basculanti, dissuasori e barriere

ANTINCENDIO

Sistemi completi via radio, certificati EN54, per la rivelazione incendi per edilizia civile ed industriale.

SISTEMI DI EVACUAZIONE SONORA

Sistemi di allarme vocale EVAC (Emergency Voice e Communication) che adempiono alle normative EN 54-16 ed EN 54-24

SISTEMI DI RIVELAZIONE GAS

Sistemi di rivelazione gas tossici a norma di legge per edifici commerciali, civile, abitazione ed industriali.

NETWORKING

Apparati attivi e passivi e per il cablaggio strutturato delle reti informatiche di medie e grandi dimensioni e per gli impianti wireless

SISTEMI DI TELECARE

Sistemi orientati alla prevenzione ed il supporto della famiglia, soprattutto nei casi in cui sono presenti condizioni di fragilità o malattie croniche.

Sistemi personalizzabili per l’Activity Monitoring con possibilità di impostare Smart Rules (azioni intelligenti) per ricevere notifiche di comportamenti specifici di interesse in base a parametri

definiti dall’utente che non dipendono da schemi regolari.

Rilevamento delle cadute e segnalazione di situazioni di emergenza.

SISTEMI DI OZONIZZAZIONE ACQUA E ARIA

Generatori di ozono per il trattamento dell’aria e la depurazione delle acque.

Idea Time si distingue per l’approccio innovativo e personalizzato, garantendo soluzioni integrate che uniscono sicurezza e comfort.

Per maggiori vi invitiamo a visitare il sito www.ideatimesecurity.com