Gli Eugenio in Via Di Gioia in concerto a Venaria Reale per il tour di Sì Eccolo

Il 4 aprile 2025 parte dall’Afterlife di Perugia, con la data zero, il “SÌ ECCOLO – club tour 2025”, una serie di 7 appuntamenti nei più famosi club italiani con cui gli Eugenio in Via Di Gioia arriveranno anche a Torino.

L’annuncio di questo tour coincide con l’inizio di una nuova avventura per gli Eugenio in Via Di Gioia con Carosello Records che si unisce a Woodworm nel team discografico.

L'appuntamento torinese, è per il 17 APRILE 2025 a VENARIA REALE al Teatro Concordia.

Per info: www.magellanoconcerti.it