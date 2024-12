Erode e il suo castello arricchiscono il ‘Presepe in Vetta’ alla Rocca di Cavour

Tre nuove statue arricchiscono il ‘Presepe in Vetta’: un nuovo mestierante, la rappresentazione del castello di Erode con la statua di Erode e un soldato. La suggestiva creazione sarà visitabile fino al 12 gennaio, dalle 10 alle 23, ingresso libero.

Giunta alla sua settima edizione, il presepe verrà inaugurato domani, domenica 8 dicembre, alle 14,30. “L’idea è nata sette anni fa grazie al gestore del ristorante sulla vetta della Rocca – racconta Roberto Bruno, presidente dell’associazione organizzatrice ‘Vivi la Rocca’ –. Quell’anno, avevamo appena fondato l’associazione e organizzato diversi eventi estivi. Durante una conversazione, il gestore ha osservato che dopo l’estate sulla Rocca tutto si fermava. Così ci siamo detti: perché non creare qualcosa anche nella stagione invernale?”.

Un progetto che non sarebbe stato possibile senza le sculture in legno realizzate dall’artista cavourese Fabio Moriena e che animeranno i sentieri e la vetta della Rocca, come spiega Bruno: “Sapevamo del lavoro di Moriena e gli abbiamo chiesto di creare le statue per il presepe. All’inizio, siamo partiti con 5 cinque pezzi, ma oggi il presepe è composto da ben 130 statue”. Data la scala di grandezza naturale, lo scultore riesce a realizzare tre o quattro statue all’anno, perché richiedono dedizione e pazienza.

Tempo e impegno non sono solo necessari alla creazione delle sculture, ma anche alla programmazione dell’edizione successiva: “Già a fine anno, quando tiriamo le somme, iniziamo a immaginare l’edizione successiva – rivela –. Iniziamo a lavorarci in primavera, verso maggio, definendo cosa vogliamo realizzare e dove posizionarlo, quali eventi fare e quali statue aggiungere”.

Dopo l’inaugurazione, alle 15,30, Babbo Natale verrà a salutare i bambini per raccogliere le letterine e distribuire doni. Nel frattempo, all’Abbazia di Santa Maria di via Saluzzo 72, ci sarà l’apertura del presepe grazie alla collaborazione dell’associazione Familiarmente.

Giovedì 26 dicembre, alle 16, accompagnati dai volontari di ‘Vivi la Rocca’, si potrà partecipare a una visita guidata al presepe in vetta. La partenza sarà da piazza Sforzini e a destinazione si celebrerà la Santa Messa, seguita dalla distribuzione di bevande calde e panettone offerti dal Gruppo Alpini di Cavour. Per concludere, alle 18 ci sarà il concerto ‘Melodie d’Inverno: Concerto di Emozioni’ animato da Carola e The Piano Vibes.

Domenica 29 dicembre ci sarà la passeggiata in notturna con ritrovo fissato per le 16,30 in piazza Sforzini. I partecipanti potranno salire sulla Vetta e alle 17,30 verranno accolti dalle ‘musiche della Tradizione Occitana’ eseguita da Manuel Lerda.

Domenica 5 gennaio arriverà la Befana. Alle 14,30 ci saranno attività di animazione per i più piccoli e la distribuzione dei doni. Per finire, alle 16 il ‘Coro Piemonteis la Roca’ si esibirà in un concerto per salutare le festività.

Il ‘Presepe in Vetta’ fa parte della rete ‘Un Po di Rocca’, che raggruppa le creazioni di Cavour e Villafranca Piemonte.

Per maggiori informazioni bisogna contattare il numero 371 3422832 o seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook ‘Vivi la Rocca’.