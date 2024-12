Teatro: Eugenio Barba e Julia Varley a Chivasso per ricevere la cittadinanza onoraria

Due illustri esponenti del mondo del teatro diventano cittadini onorari del Comune di Chivasso. Il Consiglio comunale ha deliberato all’unanimità il prestigioso istituto per Julia Varley ed Eugenio Barba, personalità legate all’Odin Teatret, una compagnia teatrale multiculturale, fondata in Norvegia nel 1964, che negli anni ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo e premi per il lavoro artistico innovativo in tutti i campi della cultura teatrale.

Il sessantennale sarà celebrato nell’ambito del festival “Arterie”, la rassegna teatrale proposta dall’associazione Teatro a Canone in collaborazione con Mutamento. In co-progettazione con il Comune di Chivasso, le iniziative dal titolo “Memorie e prospettive del teatro sul ciglio del teatro” sono articolate in 5 giornate, dal 14 al 18 dicembre, con convegni, concerti, workshop, masterclass, proiezione di film e spettacoli teatrali.

Barba è ritenuto l’ultimo maestro teatrale occidentale vivente. L’autore ha modificato, nel corso della sua lunga carriera, il concetto di lavoro dell'artista attraverso una pratica teatrale che porta l'attore a contatto con la propria ricerca interiore. Il 'motto' che riassume l'impostazione pedagogica data dal maestro Barba è riassunta nella affermazione: “imparare ad imparare”.

Eugenio Barba è stato insignito di dottorati onorari dalle università di Århus, Ayacucho, Bologna, L'Avana, Varsavia, Plymouth (Regno Unito) e dell'Accademia delle Arti Performative di Hong Kong, oltre alla "Reconnaissance de Mérite scientifique" dall'Università di Montréal. In Italia, il poliedrico artista ha ricevuto importanti onorificenze: è stato nominato Cavaliere dell'Ordine della stella della solidarietà italiana, Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri oltre ad ottenere la cittadinanza onoraria del comune di Gallipoli, città alla quale è legato a livello personale ed artistico.

Nel lungo lavoro nell’Odin Teatret e per circa 50 anni, Barba è stato affiancato dall’attrice e pedagoga Julia Varley. Insieme hanno fondato un Fondazione per sostenere artisti in situazioni di svantaggio dal punto di vista razziale, di genere, opinioni politiche e appartenenza sociale. Nella sua lunga carriera, Julia Varley ha curato magistralmente la regia di 21 spettacoli con diverse compagnie. L’attrice di origini britanniche è redattrice di “The Open Page”, una rivista di donne in teatro pubblicata ogni anno dal 1996 al 2008.

Nel 2021 fonda l’associazione Transit Next Forum – Women and Theatre in Danimarca per continuare autonomamente le sue attività in connessione con The Magdalena Project Network, una rete internazionale che ha lo scopo di supportare singole artiste e gruppi nella ricerca, nel lavoro e nello sviluppo di idee, offrendo opportunità di crescita e un continuo confronto creativo.

I due chivassesi ad honorem riceveranno ufficialmente la cittadinanza onoraria dall’amministrazione comunale nel corso di un convegno che si terrà sabato 14 dicembre, alle ore 11, in Teatrino Civico. Per partecipare all’incontro, moderato dall’assessore comunale alla Cultura Gianluca Vitale, è necessario prenotare scrivendo una mail a teatroacanone@teatroacanone.it.