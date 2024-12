Sestriere, giro di controlli per l'Immacolata: problemi per chi è stato trovato in possesso di armi o sotto effetto di droga

Aumentati i controlli in zona di montagna da parte dei carabinieri, in occasione del fine settimana dell'Immacolata. I militari della Compagnia di Susa hanno concentrato le proprie attenzioni sul territorio di Sestriere e il bilancio parla di un'italiana di 37 anni denunciata per guida in stato ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti, mentre due italiani di 55 e 32 anni, titolari di un esercizio pubblico, sono stati denunciati perché privi della prevista licenza per spettacoli o trattenimenti pubblici.