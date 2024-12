"Frattura insanabile" tra dirigenza e docenti: i prof del Colombatto in presidio sotto l’Ufficio Scolastico Regionale [VIDEO]

“ La nostra presenza qui oggi non è 'contro', ma ‘per’ - sostengono alcuni dei partecipati - chiediamo al dottor Suraniti di intervenire direttamente per aiutare il nostro Istituto a ritornare finalmente alla serenità e quell’importante ruolo da sempre rivestito a livello cittadino e forse anche regionale, cosa che purtroppo si è irrimediabilmente persa nel corso di questi ultimi sei anni ”.

I sindacati: "Difficoltà di comunicazione"

“Chiediamo un aiuto per risolvere una situazione che dura da tempo. Abbiamo provato in più modi, ma ci sono grossissime difficoltà di comunicazione. Ormai c’è un frattura insanabile, non siamo ascoltati. Forse la dirigente considera la scuola una sua proprietà. Se non troveremo una soluzione potremmo coinvolgere anche studenti e famiglie”, è il commento di Luisa Picco, insegnante nella scuola professionale di via Gorizia e delegata sindacale del Cub, sindacato che si è unito alla protesta con Flp Cgil e Cobas.

Il sostegno di altri istituti