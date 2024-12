Con “A Natale scelgo Grugliasco!” inaugurata la stagione delle feste di fine anno

La Società Le Serre per conto dell’Amministrazione comunale organizza la seconda edizione di “A Natale scelgo Grugliasco!”. L’iniziativa nasce in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio del Comune di Grugliasco, Cojtà Gruliascheisa, Pro Loco Grugliasco A.P.S., l’agenzia di organizzazione eventi All in 1 e l'associazione culturale I tre...mendi.

Tanti gli appuntamenti in programma fino al 4 gennaio, con eventi previsti sia nel centro cittadino che nelle borgate. Il primo incontro, nella giornata inaugurale, è stato sabato 7 dicembre al Parco Paradiso, in viale Radich, con la musica degli zampognari e la possibilità di addobbare un albero di Natale grazie alle decorazioni fornite dalla caffetteria gelateria Eleven Heaven, che ha offerto zucchero filato e panettone a bambini e adulti. Poi nel pomeriggio ecco il Presepe della Pace, a cura della Cojtà Gruliascheisa, e la Casetta di Babbo Natale, allestita dalla Pro Loco fino a lunedì 23 dicembre negli storici locali di Villa Boriglione.

E, ancora, uno spettacolo degli sbandieratori, a cura dell’Associazione Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco, accompagnato da vin brulè e panettone preparato dall’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Grugliasco e offerto dalla Cojtà Gruliascheisa. Dalle 16.30 la festa si sposta per le vie del centro con la street band di zampognari a cura di All in 1.

Il programma completo di “A Natale scelgo Grugliasco!”, comprese le aperture della Casetta di Babbo Natale, è disponibile nella sezione “News & Eventi” del sito www.leserre.org.