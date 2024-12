Trent’anni di polizia locale da Luserna San Giovanni a Osasco, Chiarbonello è Cavaliere al merito

Impegnato nella polizia locale da quasi trent’anni, Massimo Chiarbonello è entrato nell’Ordine dei Cavalieri al merito della Repubblica italiana. L’onorificenza gli è stata consegnata questa mattina – mercoledì 11 dicembre – nell’aula magna scuola ufficiali dell’esercito di Torino in via Arsenale. Cinquantunenne, Chiarbonello è comandante della polizia locale a Luserna San Giovanni: “Era già stato emozionante ricevere la notizia di essere stato scelto e ancora di più comunicarlo alla mia famiglia – racconta –. La cerimonia di questa mattina, poi, è stata toccante per la bellezza e la sontuosità delle sale in cui ci hanno accolti, per le personalità importanti che avevo attorno a me, e per aver potuto condividere tutto con mia moglie e mia figlia”.

Osaschese, Chiarbonello è diventato agente nel 1997, dopo un anno nell’arma dei carabinieri e uno all’Asl. Ha sempre lavorato a Luserna San Giovanni prestando servizio temporaneamente in passato anche a Cavour e ora ad Osasco. È responsabile non solo dell’area vigilanza commercio del Comune ma anche della cultura e tra qualche giorno dell’anagrafe.