Doppia sosta selvaggia blocca il traffico tra via Principe Amedeo e via Roma

Sosta selvaggia blocca il traffico tra via Principe Amedeo e via Roma

Quando l’inciviltà di pochi crea disagi a tanti. È quello che è successo nella mattina di oggi, giovedì 12 dicembre, in via Principe Amedeo all'angolo con via Roma.

Traffico bloccato in pieno centro

Un conducente non troppo disciplinato ha deciso di posteggiare con le quattro frecce il suo Porsche sull’angolo della via, già area pedonale, di fronte al negozio di Max & Co, bloccando un altrettanto indisciplinato corriere che con il suo furgoncino si era temporaneamente fermato sulle strisce pedonali di attraversamento dei portici.

La rabbia degli altri automobilisti

I due mezzi hanno perciò congestionato il flusso di macchine su via Berthollet tra le proteste degli altri automobilisti. Prima che intervenissero i vigili, il proprietario del Porsche è giunto ed ha spostato il mezzo, sbloccando così il traffico e la circolazione.