Xmas Comics&Games, al via domani la decima edizione

Alle ore 10 di sabato 14 dicembre si aprono le porte dell’Oval – Lingotto Fiere di Torino per la decima edizione di Xmas Comics&Games, la grande festa natalizia dedicata a fumetti, giochi, videogames, cosplay e cinema organizzata da GL events Italia in joint venture con Just for fun.

Alle 10.30 è in programma nella Sala incontri l’evento inaugurale. Tra gli ospiti: Lorenzo Pastrovicchio e Luca Merli, autori del manifesto ufficiale di questa edizione; Silvia Ziche, che presenta l’annullo filatelico di Poste Italiane dedicato ai 20 anni del suo personaggio, Lucrezia; Mirka Andolfo, autrice del manifesto di Torino Comics 2025, che viene presentato in anteprima.

Il programma del main stage

Alle 10.45 sul main stage la gara di Karacosplay, il karaoke in costume: i partecipanti vengono valutati da una giuria composta da Neja, Laura Cotza e Riccardo Da Ronco. A seguire Hmble presenta i vincitori dei Campionati mondiali di Brawl stars, ideogioco multiplayer di combattimento.

Alle 12.30 incontro con i doppiatori italiani di Arcane, celebre serie animata della piattaforma Netflix ambientata nell’universo videoludico di League of Legends: sul palco Margherita De Risi ed Emiliano Coltorti.

Alle 14 appuntamento con Manuel D’Andrea con Hollywood Movie Costumes, un‘occasione per comprendere come vengono realizzati i costumi per delle grandi produzioni hollywoodiane. Alle 15 Fishball presenta Codice libertà (Nov3l edizioni), la sua prima graphic novel, che affronta i temi legati all’emancipazione personale e alla libertà, realizzata insieme a Marco Daeron Ventura e con i disegni di Daniel Scalisi e Martina Destro.

Alle 16 spazio alla cultura coreana: Il Kpop è protagonista con un’esibizione con Francesca clydeseung, Ntense crew e Reverse crew; a seguire una sessione di K-pop Random dance, attività in cui vengono riprodotti, in sequenza casuale e intervallati da un countdown, i ritornelli di varie canzoni K-pop.

Alle 17.30 è il momento dell’X-nerd Party: Xiuder, celebre content creator italiano, è protagonista di un incontro moderato da Mr Marra; a seguire si esibisce in un mini live con la sua band punk rock, gli Spork. A chiudere la serata il DJ set di Dave Revan, artista internazionale della scena hardstyle e hardcore.

Il programma della sala incontri – The Hive

Dopo l’evento inaugurale, nella sala incontri The Hive alle 12 è protagonista lo chef Ojisan, maestro italiano e storico di ramen, noto per aver trasformato i piatti più iconici degli anime in esperienze culinarie reali. Lo chef prepara in diretta una specialità iconica della cucina giapponese, spesso vista negli anime e nei manga, svelandone i segreti e raccontando al pubblico il ruolo del cibo nella narrazione giapponese. Alle 13, nell’ambito degli eventi legati alla Zona Rossa, l’imprenditrice digitale Annalisa Atomic Blonde condivide la sua esperienza sulle difficoltà legali e burocratiche che affrontano i sex workers in Italia.

Dalle 14 spazio alle tematiche videoludiche con gli incontri curati da Emilio Cozzi. Il primo ospite è Pow3r, che affronta il tema dell’evoluzione del linguaggio videoludico e della comunicazione dei videogiochi, ben oltre i loro confini.

Alle 15, il focus si sposta sull’industria indipendente con Indie - Oltre la crisi del videogioco, un dibattito che vede protagonisti Arianna Ortelli (NovisGames), Valerio Di Donato (34Big Things) e Mauro Fanelli (Mixed Bag), moderati da Alessandra Contin.

Alle 16 Ludo Ergo S(u)ono è dedicato alla composizione musicale nei videogiochi: ospiti Gabriele “Richter” Negro, autore associato della Basiscape di Hitoshi Sakimoto, e Gianni Ricciardi, audio direcotr e music composer, moderati da Federico Ercole; alle 17 con Mondi Paralleli - I tanti universi di Cydonia, un viaggio tra le dimensioni alternative guidato dal creator Cydonia e moderato da Emilio Cozzi.

Alle 18 Poste Italiane presenta i nuovi prodotti filatelici in uscita in occasione di Xmas Comics: una litografia dedicata a Jacovitti, una cartella filatelica dedicata a Pokemon regione Johto, e i cofanetti con le cartoline per gli anniversari di Lucrezia di Silvia Ziche e Sprayliz di Luca Enoch.

Musica e divertimento per grandi e piccini

Per tutta la giornata, dalle 10.30 alle 19, grandi e piccini possono immergersi nell’atmosfera incantata accoglie del Magico Villaggio di Xmas, con il trono di Babbo Natale diventa il punto ideale per scattare una foto ricordo con Santa Claus, il Grinch e gli elfi. Attorno all’albero di Natale, i tavolini sono allestiti per le attività creative e per il truccabimbi con l’Elfa Rebecca, e, per i più piccoli, immancabile l’appuntamento con la Christmas Elf Dance, i balli di Natale scatenatissimi.

Nell’area rock torna la Battle of the bands, il contest dedicato a tutti i rockettari (e non solo), in collaborazione con il Joey's Garage. e sponsorizzato da Merula (lo storico magazzino musicale di Roreto di Cherasco) con l’esibizione di 10 band. Torna anche l’iniziativa School of Rock, con le performance di oltre 50 allievi delle scuole di musica Perform e Zero10 di Torino e Cam di Lavagna (GE).