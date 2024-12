Inquinamento lungo il Po: Smat al lavoro per ripristinare la funzionalità della condotta fognaria di Corso Casale

Smat al lavoro per ripristinare la funzionalità della condotta fognaria di Corso Casale

SMAT informa che il fondo della condotta fognaria ubicata in Corso Casale che raccoglie le acque reflue domestiche provenienti dalla zona collinare in Torino – zona est della Città, ha avuto un collasso ed una parte marginale delle acque finisce nel Po, in prossimità della diga Michelotti.

La condotta fognaria ha una sezione di 70 x 145 centimetri ed è stata realizzata negli anni ’50. SMAT si è prontamente attivata ed i tecnici hanno rilevato con ispezione diretta il punto di rottura ed è stato programmato un intervento di emergenza questa notte al fine di effettuare una riparazione provvisoria, evitando in tal caso lo scarico nel fiume.

Considerata la posizione della condotta e la sua profondità (oltre 5 metri) sarà necessaria l’attivazione di un cantiere nella parte centrale di Corso Casale, in corrispondenza di Via Santorre di Santarosa che verrà avviato già domattina, 17 dicembre.

Si prevede il ripristino della funzionalità della condotta entro la fine della settimana corrente.