Il tappo monopezzo firmato Sugherificio Molinas, garanzia di qualità e successo

Vino e sughero sono un binomio da sempre vincente. Oggi questo legame viene rinnovato e rinsaldato da aziende storiche come Sugherificio Molinas , che hanno fatto della valorizzazione di una materia prima 100% naturale il loro obiettivo primario.

Sugherificio Molinas è un’azienda italiana con oltre 100 anni di storia, radicata nel territorio e grande esportatrice del Made in Italy in tutto il mondo. La sua produzione si concentra principalmente sulle chiusure in sughero per l’enologia: dai tappi monopezzo ai tappi per spumante, dai tappi classici a quelli tencici.

Sebbene tutta l’attività di Sugherificio Molinas sia incentrata su un approccio orientato al connubio tra spirito artigianale e innovazione tecnologica, è nei tappi monopezzo che l’azienda, nel corso degli anni, è riuscita a raggiungere i suoi più alti livelli di eccellenza e qualità.

I tappi monopezzo sono, come dice il nome stesso, singoli pezzi estratti per intero da plance di sughero altamente controllate e selezionate.

Il processo di controllo e selezione è meticoloso e solo una piccola percentuale di sughero viene ritenuta idonea per la realizzazione dei tappi premium, quelli dove la ricerca, l’esperienza e la perfezione della natura riescono a fondersi in un risultato senza pari.

Selezione Molinas®, Pondus® e Selezione VIP® sono le linee che riuniscono tutto il sapere e l’esperienza di Sugherificio Molinas.

Selezione Molinas® è il tappo ultra controllato da un panel di analisti sensoriali esperti, formati per individuare il TCA e altri off-flavours; Pondus® è una selezione di tappi con un peso specifico ideale, pensati per personalizzare la chisura del vino e la sua evoluzione in bottiglia; Selezione VIP® è la linea di tappi sensorialmente neutrali, selezionati con l’aiuto di un processo analitico estremamente rapido e preciso.

Per scoprire di più su Sugherificio Molinas e sui tappi monopezzo, visita www.molinas.it .