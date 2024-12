"Gli Stati Uniti di Trump", il Pd di Nichelino organizza organizza un incontro sulla nuova fase americana

Un appuntamento che arriva a pochi giorni dal Natale, per guardare già al 2025 e all'America che verrà. 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟎 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, alle 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖, presso la sede del Circolo del Partito Democratico di Nichelino, in via Stupinigi 4, ecco l'incontro su "Gli Stati Uniti di Trump".

Si discuterà dei cambiamenti culturali, politici ed economici che la nuova amministrazione repubblicana, che entrerà ufficialmente in carica tra un mese, porterà nella vita di noi europei ed italiani.

Se ne discuterà con Brando Benifei (europarlamentare e Presidente delegazione UE-USA del Parlamento Europeo), Fabio Malagnino (giornalista e docente in Comunicazione pubblica a UniTO). Introducono la serata Antonio Landolfi (segretario Pd Nichelino) e Giampiero Tolardo (sindaco di Nichelino). Coordina l'iniziativa l'ex consigliere regionale del Pd Diego Sarno.

Al termine, previsto uno scambio degli auguri con buffet e brindisi.