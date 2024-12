Luserna San Giovanni: potrebbe riaprire in primavera la strada che va da corso Matteotti all’ecoisola

La cessione del diritto di superficie e di passaggio su due terreni vicino a corso Matteotti, di proprietà comunale, è uno degli ultimi passi del cantiere della Vimel che ha comportato la chiusura della strada che va dal centro di Luserna San Giovanni fino all’ecoisola. Frequentata da chi passeggia in zona e da chi coltiva gli orti poco lontana dalla riva del Torrente Pellice, la strada tuttavia non riaprirà a breve: “Mentre Vimel ha terminato i lavori e l’impianto idroelettrico all’altezza dell’ecoisola è ormai in funzione, Terna deve ancora completare l’interramento dei cavi dell’energia elettrica proprio lungo la parte finale della strada” avverte il sindaco di Luserna San Giovanni Duilio Canale. La previsione è che l’azienda che si occupa della rete elettrica nazionale porti a termine l’interramento e la riasfaltatura della strada per la primavera, stagione in cui l’Amministrazione comunale crede che verrà riaperta ai pedoni.

“La cessione del diritto di superficie e passaggio sui terreni (approvata in Giunta a fine novembre, ndr) permettono a Vimel di gestire l’impianto ‘pulitore’ delle acque del canale posto proprio all’inizio della strada, vicino a corso Matteotti – specifica Canale – lì dove si trova la presa dell’impianto idroelettrico”. Il valore delle due cessioni - 1.184 euro per il diritto di superficie e 1.380 per la servitù di passaggio – rientra nelle opere compensative pagate da Vimel con cui è stato costruito il parcheggio in viale De Amicis vicino al self service ‘Al solito posto’.