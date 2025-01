Approvata la proroga del protocollo per gli interventi di giustizia riparativa minorile

È stato approvato dalla giunta regionale lo schema di proroga del Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la Garante Regionale Infanzia e Adolescenza, il Centro Giustizia Minorile, la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Torino, il Tribunale per i minorenni di Torino e i Comuni di Torino e di Novara per gli interventi di giustizia riparativa e di comunità volti all'inserimento di minori sottoposti a provvedimenti penali.

Per l’anno 2025 sarà concesso un finanziamento, da assegnare rispettivamente al Comune di Torino per euro 50.000 ed al Comune di Novara per € 10.000, per la realizzazione di interventi di giustizia riparativa e di comunità a favore dei minorenni sottoposti a provvedimenti penali, copertura delle voci di spesa definite del Protocollo.