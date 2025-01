Brucia un tetto al Pian della Mussa: i vigili del fuoco fanno evacuare il rifugio Città di ciriè. Nessun ferito [FOTO]

Nella serata di ieri il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino è intervenuto a Balme per l'incendio di un tetto al Pian della Mussa. La struttura coinvolta è il rifugio Città di Ciriè e in quel momento all'interno si trovavano circa 30 persone.



Ancora da ricostruire le cause e la dinamica che hanno portato al rogo. Le persone che si trovavano all’interno dell'edificio sono state evacuate senza riscontrare feriti e le squadre hanno confinato ed estinto l’incendio.